La notte nel cuore anticipazioni puntata 30 novembre: Nuh raggiunto da una notizia drammatica

Diverse novità accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma da domenica 30 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che grande attenzione sarà focalizzata sulla polizia, che troverà una telecamere nascosta in cui si vedono i momenti che hanno portato alla morte di Andac. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Sevilay tirerà un sospiro di sollievo quando verrà scagionata grazie alla prova. La donna insieme a Nuh faranno ritorno in Cappadocia dopo aver pensato di trasferirsi all’estero per scappare dall’estero.

La notte nel cuore anticipazioni 30 novembre: Nuh scopre di avere un tumore al cervello

Nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 30 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Nuh riceverà una telefonata da parte del dottore che l’aveva sottoposto a degli accertamenti diagnostici a causa di alcuni malesseri accusati nei giorni prima. Il ragazzo scoprirà di avere un tumore al cervello. Nel frattempo all’hotel dei Sansalan farà il suo arrivo Peri, l’amica storica di Cihan, che si presenterà a tutti come la sua fidanzata. La notizia turberà gli ospiti presenti in albergo. Melek pretenderà una spiegazione da Cihan. Quest’ultimo ribadirà alla donna di non provare nulla per Peri. Halil e Hikmet, invece, continueranno a tramare alle spalle di Canan. L’uomo continuerà a corteggiare la moglie di Bunyamin con l’intenzione di truffarla.