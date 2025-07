La notte nel cuore anticipazioni puntata 3 agosto: Melek incinta, Sevilay scopre le sue vere origini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore tornerà in onda anche domani 3 agosto con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena per gli amanti della serie tv di Canale 5. Samet organizzerà una conferenza stampa dove annuncerà ai giornalisti di stare divorziando da Sumru. Nel frattempo, Melek si recherà da Enise dove incontrerà sua madre, la quale apparirà molto affettuosa con lei a differenza di Nihayet, che continuerà ad essere molto fredda. Dalle anticipazioni de La notte nel cuore si apprende che Tahsin chiederà a Cihan e Samet di avere un incontro. Padre e figlio Sansalan crederanno che l’imprenditore abbia scoperto che la loro famiglia naviga in cattive acque. In realtà, Tahsin informerà Samet di aver scoperto che lui è guarito dal cancro da ormai due anni. Nihayet, invece, farà una confessione spiazzante a Sevilay, rivelandone che è stata adottata e per questo non è la vera figlia di Hikmet.

La notte nel cuore anticipazioni 3 agosto: Melek scopre di essere incinta

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in programma il 3 agosto in prima serata sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Sevilay apparirà sconvolta dalla rivelazione di Nihayet, tanto da puntare un coltello alla gola di Hikmet e di Samet. Allo stesso tempo, Hikmet vorrà trovare la persona che ha raccontato alla figlia la verità. La donna crederà che si tratti della madre di Sumru e per questo chiederà a Esma dove si trova. Nel frattempo, Tahsin racconterà del suo rapporto difficile con sua madre a Nuh mentre Melek scoprirà di attendere un bambino. Infine Sumru chiederà al Signor Gurcan la possibilità di lavorare presso il suo negozio di tappeti.