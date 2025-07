La notte nel cuore anticipazioni puntata 27 luglio: Tahsin accoglie Nuh e Melek in casa sua

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 27 luglio a partire dalle ore 21:30 in prima visione su Canale 5. Hikmet convocherà tutte le inservienti della tenuta dove specificherà che è lei a capa. Intanto Ramazan dirà a Enise che Samet gli aveva ordinato di lasciare Sumru e Nihayet a Zelve. La donna a questo punto deciderà di andare a trovare le due donne. Stando alle anticipazioni de La notte nel cuore si apprende che Enise riuscirà a rintracciare Sumru e Nihayet, portandole a casa di Zehra. La donna racconterà a madre e figlia di aver abbandonato anche lei villa Sansalan. Nel frattempo, il bacio di Cihan e Melek verrà pubblicate su alcune testate, tanto da far scoppiare uno scandalo. Samet consiglierà al figlio di organizzare una conferenza stampa insieme a Sevilay all’hotel.

La notte nel cuore anticipazioni 27 giugno: Nuh e Melek liberati da Tahsin

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata del 27 luglio su Canale 5 rivelano che Sevilay e Cihan finiranno per trascorreranno la notte nella suite, stanchi degli aventi appena passati. Nel frattempo Tahsin scoprirà che Nuh e Melek sono stati segregati nel maneggio degli Sansalan. L’uomo riuscirà a salvare i due giovani, che daranno fuoco alla stalla prima di giurare di vendicarsi della famiglia Sansalan. Nuh e Melek andranno a vivere a casa di Tahsin mentre Sumru e sua madre saranno ospitate a casa di Zehra. La donna riceverà l’arrivo di Cihan, il quale si dichiarerà disposto a portarla a casa di Yaprakli, ma lei si rifiuterà categoricamente. Una decisione che non piacerà a Nihayet, che non capirà per quale motivo sua figlia non voglia più avere rapporti coi Sansalan.