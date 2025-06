La notte nel cuore anticipazioni puntata 27 giugno: Sevilay lascia Cihan durante il matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore andrà in onda anche di venerdì 27 giugno al posto di Tradimento con un appuntamento serale che terra alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata raccontano che i Sansalan costringeranno Bunyamin a porgere le scuse a Cihan e Sevilay per le parole offensive pronunciate nei loro confronti. Ma il giovane non accetterà le scuse dell’uomo. Nel frattempo, Nuh uscirà di prigione grazie all’aiuto di un avvocato dopo essere stato accusato di aver provocato la morte di un uomo. Gli spoiler de La notte nel cuore rivelano che il pubblico scoprirà che alla guida dell’auto si trovava un amico della vittima che aveva tenuto tutti quanti all’oscuro sulla vicenda.

La notte nel cuore anticipazioni 27 giugno: Sevilay non sposa Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in onda il 27 giugno rivelano che Cihan convincerà Melek a fare un giro in mongolfiera. Nel frattempo, i preparativi del matrimonio tra l’uomo e Sevilay entreranno nel vivo. Nuh e sua sorella non crederanno che i due cugini si sposeranno sul serio. Sevilay infatti si rifiuterà di sposare Cihan durante la cerimonia di nozze poiché convinta che si tratti di un’unione senza amore. Intanto la villa verrà colpita da una raffica di proiettili dove fortunatamente nessuno riporterà delle gravi conseguenze. Tahsin infatti ideerà l’attacco per distruggere Samet e la sua famiglia. Nuh e Melek cercheranno aiuto dalla nonna materna che invece tramerà alle loro spalle.