La notte nel cuore anticipazioni 23 novembre: Esma scopre il tradimento di Serife

La notte nel cuore continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano anche nel corso della nuova puntata che sarà trasmessa il 23 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Esma, reduce da momenti di grande paura. La giovane farà una brutta scoperta quando scoprirà che sua zia Serife è implicata nel suo rapimento. Anche Cihan farà alcune indagini per scoprire chi ha rapito Esma. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che il marito di Sevilay inizierà a sospettare che Hikmet possa essere coinvolta nella vicenda. Il giovane sarà all’oscuro che il suo fratellastro Esat è l’artefice di tutto insieme a Serife

La notte nel cuore anticipazioni 23 novembre: Tahsin in ansia per Sumru

Ma i colpi di scena per quanto riguarda la nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 23 novembre in prima visione tv non sono ancora terminati. Le anticipazioni raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Tahsin, in ansia per Sumru, la quale ha lasciato la Cappadocia in seguito ad un litigio con lui. L’uomo scriverà un messaggio alla donna con la speranza che possa perdonarlo. Melek, invece, stringerà un’alleanza con Harika. La serie tv turca sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Ogni martedì e domenica le puntate sono viste da oltre 2 milioni di utenti su Canale 5.