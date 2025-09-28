La notte nel cuore anticipazioni puntata 2 ottobre: Samet ricoverato d’urgenza in ospedale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 2 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Sevilay accetterà un passaggio da Nazim perché la sua auto avrà un problema. Nuh apparirà fuori di sé non avendo notizie dall’amata ma quando la vedrà arrivare con un altro perderà proprio la ragione. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Sevilay rimarrà sconvolta dalla reazione sopra le righe di Nuh e deciderà di andarsene. La donna apparirà decisa a lasciare l’uomo non volendo rimanere prigioniera delle sue gelosie. Ma Nuh le confiderà di avere alcuni traumi che lo portano ad essere insicuro.

La notte nel cuore anticipazioni 2 ottobre: Samet ha un drammatico incidente

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 2 ottobre sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Nuh convincerà Sevilay a rimanere al suo fianco mentre Samet e Sumru avranno una violenta discussione davanti al posto di lavoro. L’uomo seguirà l’ex moglie in macchina finendo per fare un drammatico incidente. Samet verrà portato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. La notizia arriverà a Nuh e Tahsin. Tutti correranno in ospedale compresa Sumru, la quale apparirà preoccupata per il suo ex marito nonostante i dissapori. La donna si presenterà con Tahsin ed Esat, che sarà protagonista di alcune sfuriate.