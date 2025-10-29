La notte nel cuore anticipazioni puntata 2 novembre: Cihan finisce in prigione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo dell’appuntamento di ieri 28 ottobre, il pubblico si sta chiedendo cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 2 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Tahsin si recherà in carcere da Hikmet. L’uomo dirà alla donna che se non ritirerà la denuncia verso Nuh lui la denuncerà per aver provato ad uccidere Sevilay e Melek. Nel frattempo, Nuh sfogherà le sue frustrazioni davanti al suo legale in merito alla scelta della sua famiglia di non recarsi a trovarlo in carcere. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Hikmet ritirerà la denuncia, tanto che lei e Nuh usciranno dal carcere. La donna tornerà a casa ma verrà accolta in malo modo da Cihan.

Cihan arrestato nella puntata del 2 novembre de La notte nel cuore

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 2 novembre su Canale 5, Cihan verrà arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin quando era destinato ad una vita felice con Melek. L’uomo non crederà alla colpevolezza del ragazzo, tanto da impegnarsi a portare alla luce la verità. Tahsin apparirà desideroso di trovare il mandante ed il sicario che hanno provato ad ucciderlo. Il commissario Dilar negherà a Cihan la libertà su cauzione e per questo dovrà passare la notte in centrale in attesa dell’udienza fissata per il giorno successivo. Purtroppo anche il procuratore negherà la scarcerazione per il giovane.