La notte nel cuore anticipazioni 28 settembre: Sevilay e Melek rischiano di morire

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 28 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Sevilay e Melek si troveranno bloccate su di una macchina in cima ad un crepaccio. Ogni momento potrebbe segnare la loro fine. Intanto Cihan rimarrà in contatto con Hikmet, profondamente in ansia per la sorte delle due donne in attesa dei soccorsi. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i vigili del fuoco riusciranno a liberare Sevilay e Melek che verranno condotte in ospedale dove verranno raggiunte da Nuh e Cihan per sincerarsi delle loro condizioni di salute.

La notte nel cuore puntata 28 settembre: Melek non perdona Cihan

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 28 settembre su Canale 5, ci saranno brutte notizie per Melek quando verrà sottoposta ad un’ecografia ginecologica. La donna dirà a Cihan di non volergli concedere il perdono né a lui né alla famiglia. La ragazza apparirà determinata a crescere il bambino da sola insieme al fratello gemello. Nel frattempo, Hikmet cercherà invano di convincere Sevilay a far ritorno a casa. Cihan apparirà determinato a trovare Esat e per questo gli bloccherà le carte di credito ed il conto corrente. Il giovane uscirà allo scoperto tanto da venire catturato. Allo stesso tempo, Cihan farà alcune indagini per scoprire se Tahsin è davvero suo zio.