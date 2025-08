La notte nel cuore anticipazioni puntata 10 agosto: Sevilay pronta a divorziare da Cihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv più apprezzate di Canale 5. Le vicende di Nuh e Melek torneranno la prossima domenica 10 agosto con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che Sevilay annuncerà la sua intenzione di divorziare da Cihan. Hikmet non prenderà bene la decisione della donna e rivolgerà delle pesanti minacce verso Nuh. Ma Sevilay non si lascerà intimidire, fronteggiando Hikmet con coraggio. La donna affermerà che non permetterà più a nessuno di ferirla. Nel frattempo, Tahsin informerà Nuh e Melek del suo piano di vendetta contro i Sansalan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che l’imprenditore avrà un nuovo faccia a faccia con Samet, al quale dirà di sapere che sta mentendo sulle sue condizioni di salute.

La notte nel cuore anticipazioni: Nihayet arriva a casa di Sevilay

Ma i colpi di scena per quanto riguarda la puntata de La notte nel cuore in onda il 10 agosto su Canale 5 non sono finiti qui. Stando alle anticipazioni della serie tv made in Turchia si apprende che NIhayet farà il suo arrivo a casa di Sevilay. In questo frangente, la madre di Sumru svelerà alla giovane che dietro al suo matrimonio c’era un piano per dividere un’importante eredità. Nihayet chiederà a Sevilay di impedire a Hikmet o Samet di mettere le mani su quella fortuna. La serie tv va in onda anche di domenica 10 agosto dopo che alcuni portali avevano annunciato la sua sospensione per una presunta pausa estiva.