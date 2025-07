La notte nel cuore anticipazioni domani 15 luglio: Cihan vuole divorziare da Sevilay

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore tornerà domani 15 luglio con un nuovo appuntamento in prima serata dopo essere rimasto fermo ieri 13 luglio per permettere la messa in onda della finale del Mondiale per Club vinto dal Chelsea sul Psg. Tahsin sarà ospite alla tenuta dei Sansalan per una cena. Durante la serata, Esat chiederà a gran voce di vedere Nuh. I due avranno un brutto scontro davanti a tutti. Dalle anticipazioni de La notte nel cuore si apprende che Esat chiederà a Nuh di rivelare a tutti la sua vera identità. Il fratello di Melek si rivolgerà a Sumru, chiedendole se vuole rispondere a questa domanda. Proprio in quel momento la donna avrà uno svenimento dove sbatterà violentemente la testa, tanto da venire portata in ospedale. Nihayet si prenderà la colpa dell’incidente, comunicando di essere la causa dell’atteggiamento sfrontato da parte di Nuh e Melek.

La notte nel cuore anticipazioni: Cihan pronto a divorziare da Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in onda domani 15 luglio in prima serata sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Hikmet si recherà ad Aksu per scoprire la vera identità dei due gemelli. La donna scoprirà che Nuh e Melek sono i figli illegittimi di Sumru. Allo stesso tempo, i due ragazzi spereranno che la loro made li riconosca pubblicamente ma la donna si limiterà ancora a manifestazioni d’affetto clandestine. Intanto Cihan apparirà desideroso di divorziare da Sevilay. Samet a questo punto chiederà a Tahsin di entrare in società con lui per risollevare le sorti della sua famiglia caduta in rovina. L’imprenditore accetterà l’offerta poiché mosso da antichi rancori verso i Sansalan. Infine Nuh proverà ad avvicinarsi nuovamente a Sevilay ma lei si rifiuterà poiché ancora sposata con Cihan.