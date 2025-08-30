La notte nel cuore anticipazioni 2 settembre: Melek si costituisce per aver sparato a Cihan?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere eccezionalmente martedì 2 settembre dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Melek convinta di aver ammazzato Cihan vorrà gettarsi giù da un ponte. La donna cambierà presto idea quando penserà al bambino che attende, anche se deciderà di andare a costituirsi. Tahsin, a questo punto, scoprirà quanto successo e si recherà in commissariato, dove farà in modo che Melek non depositi davanti alla polizia. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Hikmet e Samet si recheranno da Enise per obbligarla a non aiutare più Sumru. Ma la donna non ascolterà le richieste dei due fratelli, che decideranno di demolire una parte della sua dimora.

La notte nel cuore anticipazioni 2 settembre: Tahsin impedisce a Melek di costituirsi

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata trasmessa il 2 settembre su Canale 5 raccontano che Esat e Harika soccorreranno Cihan, portandolo in ospedale dove verrà sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Bunyamin avviserà di quanto successo Samet, che raggiungerà il figlio in clinica. Intanto, Sumru scoprirà che qualcuno ha sparato a Cihan e si recherà in ospedale dove non verrà accolta nei migliori dei modi da Sansalan. Tahsin, invece, riuscirà ad impedire a Melek di costituirsi alla polizia. L’uomo consiglierà alla ragazza di pensare al bambino che attende nonostante i forti sensi di colpa che sente. La sorella di Nuh apparirà disorientata non capendo come Tahsin abbia fatto a capire che è incinta.