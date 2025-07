La notte nel cuore anticipazioni: come finisce la serie tv? Tutto sul finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte del cuore continua il suo strepitoso successo sui teleschermi di Canale 5. Debuttata quest’anno in Italia, la serie tv ha collezionato oltre 2 milioni di telespettatori. Un nuovo successo per Piersilvio Berlusconi e per tutto il gruppo Mediaset. Proprio le vicende di Nuh e Melek continueranno a tenere alta l’attenzione per tutto il 2025 con grandi colpi di scena. Le anticipazioni de La notte del cuore riguardanti il finale in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Nuh scoprirà di avere un brutto male, tanto da dover essere sottoposto ad una delicata operazione per salvarlo da morte certa. Dopo un’iniziale indecisione, il giovane accetterà di operarsi per la gioia di Sevilay, con la quale avrà iniziato una storia d’amore.

La notte nel cuore anticipazioni: Cihan e Melek diventano genitori

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti il finale in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Cihan e Melek dovranno superare alcuni ostacoli prima del loro lieto fine. In particolare, la donna scoprirà di attendere un bambino dal figlio di Samet. Un momento di gioia che verrà rovinato quando Cihan rimarrà vittima di una sparatoria. L’uomo verrà portato in ospedale dove verrà sottoposto ad un’operazione. Fortunatamente, Cihan riuscirà a salvarsi mentre Melek darà alla luce il loro primo figlio. Un finale felice per la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi di Canale 5.