La notte nel cuore anticipazioni 14 settembre: Sevilay e Nuh si danno alla fuga

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 14 settembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Sumru dirà a Tahsin della violenza subita da parte del padre dei suoi gemelli. La conversazione sarà udita da Nuh che si avvicinerà alla madre. Cihan, invece, criticherà Melek per avergli taciuto la gravidanza. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Sumru organizzerà una conferenza stampa in cui rivelerà che Hikmet ha ordinato un complotto contro di lei. Sarà qui che la donna mostrerà ai giornalisti un test del Dna che dimostrerà che Harika è la figlia di Samet.

La notte nel cuore anticipazioni nuova puntata del 14 settembre

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in programma il 14 settembre su Canale 5 rivelano che Samet deciderà di vendere l’hotel Sansalan. In questo frangente, il pubblico scoprirà che le azioni appartenute a Sumru sono finite nelle mani di Hikmet, che è diventata così l’azionista di maggioranza. Cihan, intanto, proverà a riavvicinarsi a Melek ma lei lo rifiuterà nuovamente, dicendogli che ha sbagliato a fidarsi di lui. La giovane inoltre chiederà al ragazzo di dimenticarsi del bambino che attende. La notte seguente, Cihan accuserà un brutto incubo dove capirà di aver sbagliato a lasciar andare Melek. Nuh, invece, si darà alla fuga con Sevilay sotto gli sguardi attoniti di Esat, Harika e Hikmet.