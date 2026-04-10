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‘La mia barca a vela’, l’album del sindaco-cantautore Domenico La Marca

Otto brani inediti, scritti e interpretati dal sindaco-cantautore Domenico La Marca costituiscono l’album ‘La mia barca a vela’, progetto musicale realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia (etichetta discografica Noteum) il sindaco di Manfredonia in carica.

Il progetto verrà presentato il 14 aprile, alle 10.00, preso la Sala del Vento, nella Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152. Attraverso il progetto musicale, la Cooperativa Arcobaleno, di cui La Marca è socio ed ex presidente, ha realizzato, anche grazie al contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia, un’attività disensibilizzazione sui temi sociali, sulla cultura della legalità e solidarietà.

L’obiettivo è quello di rendere sensibile il territorio, creare spazi di narrazione per mettere a confronto storie e autori, promuovere una visione nuova e coraggiosa di società più umana: “La musica – spiega – è uno strumento straordinario di sintesi e di cambiamento”.

L’iniziativa nasce dall’esperienza del centro Interculturale ‘Baobab-sotto la stessa ombra’ e dal lavoro svolto in questi anni con la Cooperativa Arcobaleno. Già in piattaforma da alcuni giorni, l’album ha visto il contributo e la fattiva collaborazione di Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la grafica.

Gli otto brani, arrangiati da Antonio Cicoria, hanno visto la collaborazione di Antonio Cicoria per batteria, percussioni e pianoforte-synth, Fabio Trimigno per il violino, Libera Lamparella per flauto e Mario Pio Coda con basso e chitarre. La conferenza di presentazione, moderata dal giornalista Micky De Finis, vedrà la proiezione di due video clip realizzati dal regista Stefano Simone per il brano ‘Che ne sanno i bambini’ e da Valentina Berardinetti per il brano ‘Libera la terra’.

Chi è Domenico La Marca

È uno degli autori di ‘E sarà domani’, uno spettacolo musicale da cui prende il titolo il suo primo cd con dieci brani. Nel giugno 2019, presso il Teatro Giordano a Foggia, Domenico vince la XVII edizione del Cantassori, Festival della canzone per l’inclusione con il brano ‘Di cartoni e lamiera’ che racconta di caporalato e della tragica morte di 12 braccianti avvenuta nell’agosto del 2018 a Foggia. Partecipa alla fase finale del Cantagiro 2019 a Fiuggi e il suo brano viene inserito nella compilation Cantagiro 2020. In occasione del Premio Giammaria Testa, Domenico é tra i primi cinque classificati, mentre nell’edizione ‘Musica contro le Mafie’, con

il suo brano ‘Di cartoni e lamiera’, é 32° su oltre 350 artisti italiani. Nel 2020, vince il Premio Sergio Bardotti al

Cantagiro 2020 ed é il primo classificato nella votazione sociale dell’edizione Musica contro le Mafie con il

brano ‘I Bambini Nascosti’. Nel dicembre del 2022, pubblica l’album ‘Oro rosso’ un progetto sociale e

discografico, arrangiato da Bruno e Aldo Gorgoglione per la produzione di Clab Studios e dell’etichetta

musicale Noteum, cui si aggiungono le collaborazioni dei musicisti Antonio Cicoria (batteria), Matteo Canistro

(sax soprano) e Luciano Pannese (basso), è stato sostenuto dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus. A

Modena il cantautore pugliese, Domenico la Marca, tra i finalisti del contest musicale promosso dalla

Fondazione Finanza etica con il suo brano ‘Oro Rosso’. L’esperienza di promozione dell’album ha portato il

cantautore il paese, sconfinando anche in Svizzera, ospite della Comunità Italiana.