La Marca: “Sulla mafia facciamo memoria”



‘Il vento della memoria semina giustizia’

Oggi è un giorno di memoria, di impegno, di rispetto. Ricordiamo le vittime della mafia, nomi e volti che non devono mai cadere nell’oblio, storie che ci insegnano il valore della giustizia, del coraggio, della libertà.A Trapani si tiene la 30esima edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso pubblico.

È un’importante giornata che vuol far memoria di chi vittima di mafia non si trovava nel punto sbagliato o momemto, ma nel punto giusto e , ad essere ‘sbagliato’ e fuori luogo erano e sono.i.mafiosi.



Nella nostra città, abbiamo la fortuna di avere due presidi di Libera, cantieri di cittadinanza attiva.

Tra i primi atti, approvati dalla nostra Amminiatrazione, l’ adesione ad Avviso Pubblico perchè sappiamo bene che la legalità non è una bandiera da sbandierare una o due volte all’ anno o in occasione di elezioni , ma ma si costruisce ogni giono con delle scelte che non solo devono essere compiute per l’ interesse comune, ma capaci, insieme alla solidarietà, di costruire una società piú giusta.

Alle 9 , a Trapani, é prevista la partenza di piazza Garibaldi, con arrivo in piazza Vittorio Emanuele dove saranno letti i 1.101 nomi delle vittime innocenti finora accertate dal 1861

al 2024.

Tra i tanti nomi, sentiremo molti figli del nostro territorio.

A Manfredonia la mafia ci ha soffocati per tanto tempo e continuerà a soffocarci se non riusciremo a liberarci dal silenzio e le paure, dal pizzo, dal favore, dalla resa e dall’usura.

Parlare di mafia non è solo raccontare un fenomeno criminale. È parlare di legalità, di responsabilità, di scelte giuste. È insegnare che il silenzio non protegge, ma che la conoscenza e il coraggio possono cambiare il mondo.

Troppo sangue è stato già versato.

Non sia più sparso a terra il sangue di nessuno.

Facciamo memoria di quei morti innocenti colpevoli di niente, perchè siamo sicuri che

Per ogni seme che muore, un giardino germoglia.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia