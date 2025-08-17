[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La luce attraverso le crepe. Roberta Giornetti si racconta a Belladonna

Tra le voci artistiche di Belladonna, la mostra che celebra il femminile, Roberta Giornetti, fotografa e artista. Roberta Giornetti, classe ‘97, dopo il diploma prosegue gli studi di fotografia e grafica presso l’Apab di Firenze. La passione che coltiva dall’età di 12 anni é diventata oggi il suo lavoro. La fotografia per Roberta è espressione, introspezione e libertà, un linguaggio personale attraverso cui riesce a parlare senza filtri a sé e agli altri. I suoi non sono semplici scatti ma istantanee dell’anima, catturano l’attimo e lo rendono eterno. I suoi autoritratti nascono da una ricerca intima e raccontano l’identità femminile come materia viva, frammentata, fragile ma mai debole. Il bianco e nero, la sfocatura, il corpo che si sdoppia e si dissolve, diventano strumenti per ribaltare l’idea di perfezione che da sempre incombe sulla donna e raccontare ciò che resta nel non detto. Le fotografie esposte a Belladonna – Esisto, Corpo in ascesa e La mia schiena è casa – sono dichiarazioni di resilienza: parlano di trasformazione, di luce che filtra dalle crepe, di una danza interiore tra ciò che si è e ciò che si diventa. Sono immaginiche respirano, che narrano di una lotta silenziosa ma viscerale e urlano verità dolorose spesso taciute.