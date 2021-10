La lista dei candidati di Forza Italia: “Rotice profilo giusto per risanare e rilanciare la città”

Si avvicina a grandi passi il traguardo del ritorno alle urne per Manfredonia dopo due lunghissimi anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il primo step, quello della consegna ufficiale della lista dei 24 nomi dei candidati, è stato portato a termine con successo, grande fiducia e serenità dal Circolo Forza Italia , frutto dell’ottimo lavoro di scouting e selezione da parte del Direttivo e del Consigliere regionale Avv. Giandiego Gatta, anima politica della coalizione la quale ha scelto l’Ing. Gianni Rotice – Candidato Sindaco Manfredonia come candidato sindaco della coalizione che vede la presenza del centrodestra unito con Fratelli d’Italia, Udc e le due liste civiche Strada Facendo e Io Voto Gianni.

Una figura, quella dell’Ing. Gianni Rotice, con il profilo giusto per risanare e rilanciare una città maltrattata e martoriata socialmente ed economicamente da trent’anni di malgoverno del centrosinistra, più concentrato sulle rendite personali dei soliti noti divenuti professionisti della politica, piuttosto che avere competenze e lungimiranza per garantire a Manfredonia il lustro ed il benessere che merita.

L’Ing. Rotice è un imprenditore affermato, esperto di infrastrutture, dall’alto profilo istituzionale che si è contraddistinto negli anni per la pragmaticità e capacità, dotato anche della giusta esperienza e conoscenza dei problemi e dei punti di forza della città, tali da assicurare alla comunità una guida della macchina amministrativa sin da subito operativa ed efficace.

A sostenerlo una lista di “Forza Italia” molto competitiva e di qualità, interamente rinnovata rispetto al passato, con candidati di età media di 40anni. Il giusto mix di freschezza, vitalità, entusiasmo ed esperienza, con una variegata rappresentanza della società civile e di vari ambiti economici, professionali e sociali.

Le basi migliori per iniziare un percorso politico ed istituzionale dall’ampio respiro proiettato sui decenni futuri.

ELENCO CANDIDATI

1) Amorese Fedele (53 anni) – Militare di carriera

2) Arena Libero (33 anni) – Imprenditore

3) Basta Giuseppe (25 anni) – Praticante avvocato

4) Bocola Luigi (46 anni) – Autista Asl Fg

5) Campanella Ciro (58 anni) – Lsu

6) Ciuffreda Angelica (24 anni) – D.ssa Scienze investigative

7) D’Angelo Luciano (28 anni) – Operaio forestale

8) Del Nobile Giuseppe (62 anni) – Pensionato

9) Di Bari Marco (42 anni) – Legale

10) Di Lorenzo Maristella (52 anni) – Psicologa

11) Di Staso Vincenzo (46 anni) – Avvocato

12) D’Onofrio Giulia Rita (38 anni) – Insegnante

13) Facciorusso Antonia V.C. (35 anni) – Psicologa

14) Falcone Luigi (48 anni) – Operaio

15) Guerra Michele (25 anni) – Studente universitario \ Ricercatore

16) La Torre Diomira, detta Mirella (52 anni) – Avvocato

17) Le Noci Luigi (46 anni) – Parrucchiere e Presidente di ArciCaccia

18) Novelli Nicola (44 anni) – Libero professionista

19) Nuzziello Anna Rita (50 anni) – O.s.s. Ospedale “San Camillo”

20) Palumbo Matteo (60 anni) – Ispettore AQP

21) Riganti Francesco Pio (34 anni) – O.s.s. Ospedale “San Camillo”

22) Rinaldi Libera Liliana (42 anni) – Impiegata

23) Spagnuolo Gabriella (28 anni) – Infermiera

24) Vitulano Antonio (26 anni) – Imprenditore