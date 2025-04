[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

《LA GRANDE FAGLIA DI MATTINATA-MONTE SANT’ANGELO》

Spiegazione semplice e sintetica:

La Faglia di Mattinata-Monte Sant’Angelo, nota anche come Faglia della Valle Carbonara, è una struttura geologica significativa situata nel promontorio del Gargano. In realtà la faglia si estende per circa 47 km in direzione est-ovest, tagliando in due tutto il Gargano. Inizia dal Tavoliere settentrionale e finisce dopo Mattinata, continuando sotto il fondale marino. La Valle Carbonara, associata alla faglia, è una valle profonda con pareti rocciose ripide, attraversata da una strada che collega Mattinata a Monte Sant’Angelo.

Questa faglia, visibile anche dalla stazione spaziale internazionale (a circa 400km d’altezza), contribuisce all’attività sismica locale.

Prossimamente vi presenterò un’analisi molto più approfondita, per esperti e appassionati!

Clima&Scienza

-Giovanni C. Lobasso