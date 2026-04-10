La forza di una si allunga su Canale 5: la mossa a sorpresa di Mediaset

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La forza di una donna è tra le serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Bahar, Ceyda ed Arif collezionano ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. Proprio per questo grande successo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans della dizi turca. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna andrà in onda con una maxi puntata la prossima domenica 12 aprile. La puntata andrà in onda dalle ore 15:15 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin posticiperà il suo orario d’inizio di mezz’ora per permettere la messa in onda della serie tv.

La forza di una donna si allunga alla domenica pomeriggio

La serie tv allungherà la propria durata alla domenica pomeriggio dove sta registrando ottimi ascolti. La forza di una donna ha infatti ottenuto un nuovo record storico. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno totalizzato oltre il 28% di share per un totale di quasi 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo sbaragliare la concorrenza delle altre reti come Rai 1 dove va in onda Il Paradiso delle signore, che quest’anno non ha potuto fare niente per vincere la sfida all’Auditel.