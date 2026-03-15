Spettacolo Italia

La forza di una donna verso la chiusura su Canale 5: svelata la data

Elisabetta Bertolini15 Marzo 2026
Spoiler La forza di una donna 24 febbraio 2026
Sirin de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
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La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Bahar, Ceyda e Arif collezionano due milioni di utenti in Italia, riuscendo a contrastare la concorrenza della Rai. Una dizi turca che si appresta a chiudere i battenti nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Blasting News, le ultime puntate de La forza di una donna saranno trasmesse ad aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico dovrà dire addio a Bahar e agli altri personaggi delle vicende ambientate nel quartiere Tarlabasi. Nel frattempo, la dizi turca sbarcherà anche alla domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo.

Il finale de La forza di una donna in onda ad aprile

Il finale de La forza di una donna andrà in onda nel mese di aprile sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia raccontano che ci saranno diversi colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Arif farà una drammatica scoperta quando un ladro si introdurrà nell’abitazione di Enver. Il barista ascolterà Sirin confidare al malintenzionato di aver ucciso suo cognato Sarp nella speranza di incutergli paura. Arif inizierà quindi a sospettare che la ragazza abbia commesso il crimine e per questo deciderà di indagare per scoprire la verità.

Elisabetta Bertolini15 Marzo 2026
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