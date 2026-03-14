Forbidden Fruit e La forza di una donna cambiano orario: la novità su Canale 5

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Forbidden Fruit e La forza di una donna sono tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in Turchia collezionano ascolti superiori ai 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Proprio le due serie tv subiranno un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit e La forza di una donna debutteranno di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo con il seguente orario. Si inizia dalle 14:00 con l’appuntamento di Beautiful, seguito alle 14:40 dalla serie tv con Ender e Yildiz. Chiude La forza di una donna trasmessa dalle 15:10 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Silvia Toffanin con il suo Verissimo.

La forza di una donna e Forbidden Fruit sbarcano di domenica pomeriggio

La forza di una donna e Forbidden Fruit sono pronte a sbarcare anche di domenica pomeriggio per intrattenere il pubblico italiano grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che nel quartiere di Tarlabasi Arif farà una scoperta devastante su Sirin. L’uomo apprenderà che la sorellastra di Bahar ha posto fine alla vita di Sarp in ospedale. Sul versante Yasak Elma, invece, Yildiz aiuterà Leyla a ottenere un lavoro presso l’azienda di suo marito Halit in seguito alla fine della reazione con Kaya. Difatti, quest’ultimo diventerà il marito di Ender su ordine del loro figlio Yigit.