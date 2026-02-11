La forza di una donna travolta dalle polemiche, pubblico furioso: “E’ una vergogna!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che ogni giorno tengono incollati più di due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi hanno conquistato davvero tutti, riuscendo a battere la concorrenza di altri programmi come Il paradiso delle signore, in onda nello stesso momento su Rai 1. Nel corso delle ultime ore, la serie tv è finita al centro di alcune importanti polemiche. In particolare, il popolo social si è lamentato a causa della durata ridotta delle puntate pomeridiane de La forza di una donna. Alcuni utenti hanno scritto sui social: “e’ una vergogna! Solo dieci minuti ma come si fa?” mentre un altro “impossibile seguire una serie tv in questo modo”.

Le puntate de La forza di una donna durano poco: furia dei telespettatori

Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk sono finite al centro della bufera a causa della scelta di Mediaset di mandare in onda episodi della durata ridotta. Una situazione che potrebbe presto cambiare. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete si evince che La forza di una donna andrà in onda anche di domenica pomeriggio, prendendo il posto di Amici 25, che traslocherà nella fascia serale a partire da marzo con la conduzione di Maria De Filippi. La serie tv inoltre è attesa anche in prima serata sui teleschermi di Canale 5 anche se al momento non è stata svelata una data. Insomma per i telespettatori arrivano delle belle novità per quanto concerne la messa in onda della serie tv.