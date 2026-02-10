La forza di una donna in onda 7 giorni su 7: esplode la gioia dei fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le dizi turche più amate dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano più di due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5 nonostante i diversi cambi di programmazione che hanno spesso ostacolato la sua corretta visione. Di recente, Mediaset ha annunciato una novità che siamo sicuri farà felici i fans dello sceneggiato turco. In particolare, La forza di una donna andrà in onda 7 giorni su 7 a partire da marzo sui teleschermi di Canale 5. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese in seguito allo stop delle puntate pomeridiane di Amici 24, che traslocheranno al sabato sera in prima serata. Neanche a dirlo, la novità è stata accolta nei migliori dei modi dal pubblico. In rete si leggono commenti di questo tipo: “Finalmente, non vedo l’ora” mentre altri “Questa è una bellissima notizia.”

La forza di una donna in onda anche di domenica da marzo

La forza di una donna andrà in onda anche di domenica a partire dal mese di marzo sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo, Mediaset ha deciso di sospendere almeno per il momento gli appuntamenti in prima serata della dizi turca. Le vicende ambientate a Tarlabasi non sfideranno il Festival di Sanremo com’era stato anticipato. Una decisione presa dall’azienda di Piersilvio Berlusconi per non sprecare ulteriori puntate della famosa dizi turca in vista del gran finale previsto tra pochi mesi sui teleschermi di Canale 5.