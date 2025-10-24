La forza di una donna si allunga su Canale 5: la bella notizia per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più amate del piccolo schermo. In onda da lunedì al sabato, la dizi colleziona ascolti record sui teleschermi di Canale 5. In queste settimane, tuttavia, il pubblico si è parecchio lamentato sui social a causa della durata ridotta delle puntate trasmesse in televisione. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk infatti vanno in onda per soli 20 minuti subito dopo Uomini e Donne. Una messa in onda che sarà destinata a cambiare nei prossimi giorni. Mediaset ha annunciato che le puntate de La forza di una donna si allungheranno di circa 5 minuti. Dal 27 ottobre, la serie tv sarà trasmessa dalle 16:00 fino alle 16:25 a causa del grande successo di ascolti ottenuto su Canale 5.

La forza di una donna anticipazioni 25 ottobre

Ma cosa succederà nella puntata de La forza di una donna in programma sabato 25 ottobre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Bahar accompagnata da Ceyda affronterà un colloquio di lavoro come cassiera nel locale di Emre. Per la donna rappresenterà un passo importante, un’indipendenza economica e nuova vita per la famiglia. Yeliz dimostrerà di ambire alla stessa posizione e per questo si instaurerà una specie di gara dove entrambe dovranno dare il miglior curriculum per ottenere il posto di lavoro. Sarp, nel frattempo, proverà ad accorciare le distanze senza esporsi. L’uomo manderà un messaggio ad Enver per farlo avere a Bahar. Il sarto dimostrerà di non fidarsi e compierà il numero presente sul biglietto scoprendo che dall’altra parte c’è davvero il suo ex genero.