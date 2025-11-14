Il Paradiso delle signore anticipazioni 24-28 novembre: Rosa va a vivere da Marcello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 novembre in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Rosa informerà le sue amiche che Marcello le ha chiesto di diventare sua moglie. Nel frattempo al grande magazzino arriverà l’allenatore dell’Inter, Helenio Herrera. Roberto a questo punto vorrà sfruttare l’arrivo della celebrità per i suoi interessi. Dagli spoiler de Il paradiso delle signore si apprende che Odile dimostrerà di provare una certa attrazione per Ettore mentre Fulvio e Johnny riapriranno la ciclofficina di Armando. Matteo scoprirà che il suo film potrebbe approdare nei cinema americani grazie ad una rivelazione di Marina.

Il paradiso delle signore: Rosa va a vivere a casa di Marcello

Nelle puntate de Il paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 novembre su Rai 1, Agata suggerirà a Caterina un modo per presentare Mario a Fulvio. Johnny, invece, entrerà in azione per risolvere un problema scoppiato al grande magazzino. Enrico, intanto, organizzerà una partita tra Helenio e i bambini della casa famiglia mentre Botteri dovrà affrontare un problema famigliare. Rosa andrà a vivere a casa di Marcello. Caterina, intanto, sarà molto triste quando scoprirà che Mario ha deciso di non presentarsi alla sua cena di benvenuto. Infine Umberto capirà che tra Ettore e Odile c’è più di una semplice amicizia.