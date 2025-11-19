La forza di una donna ridotta su Canale 5: impazza la polemica sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv turche più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Nisan, Doruk e Bahar hanno totalizzato oltre 2 milioni e 300 mila telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo nonostante la durata della puntata sia ridotta a 20 minuti. Nelle ultime ore, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che ha suscitato la rabbia da parte del popolo social. In particolare dal 22 novembre, la serie tv andrà in versione ridotta per fare posto a Forbidden Fruit che debutterà al sabato pomeriggio. Per questo motivo, La forza di una donna andrà in onda dalle ore 15:30 fino alle 16:00 quando verrà trasmessa una nuova puntata di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin.

La forza di una donna ridotta: la reazione dei fans

Il nuovo cambio di programmazione de La forza di una donna ha scatenato la reazione fortissima dei fans. Molti i commenti al vetriolo contro Mediaset apparsi sui social come questo: “Non è possibile! Ancora cambiamenti” mentre un altro “Basta, com’è possibile vedere una serie tv in questo modo!!”. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate della serie tv in onda a breve su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Sirin apparirà molto svogliata al nuovo lavoro nel negozio di tessuti di Dundar. In questa circostanza, la donna scoprirà che il suo capo è stato chiamato a testimoniare per un caso di lesioni d’arma da fuoco. Hatice e Enver decideranno di ospitare Idil in accordo con Emre.