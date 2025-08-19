“La forza di una donna” ridotta su Canale 5: il nuovo orario di messa in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La forza di una donna” è uno dei titoli su cui la rete ammiraglia Mediaset ha voluto puntare. Nel corso della stagione estiva alcuni programmi televisivi vengono messi in pausa, e proprio per questo i vertici di Cologno Monzese hanno optato per l’inserimento di una nuova dizi. Le serie turche, infatti, risultano molto apprezzate dal pubblico, incassando ascolti notevoli.

La dizi che vede protagonista la giovane Bahar ha conquistato il cuore dei telespettatori. Vicende sentimentali ed intrighi tengono il pubblico incollato al piccolo schermo. Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, i fan iniziano a chiedersi quale possa essere il destino del serial turco. “La forza di una donna” continuerà ad andare in onda ogni giorno su Canale 5?

“La forza di una donna” ridotta su Canale 5

Arriva una buona notizia per i fan della dizi. “La forza di una donna” continuerà ad essere trasmessa su Canale 5 anche nel corso della nuova stagione. Il palinsesto autunnale sarà arricchito dalle vicende di Bahar e Sarp. Il pubblico avrà modo di seguire l’evoluzione della trama, scoprendone i colpi di scena. Tuttavia la serie andrà in onda in un formato ridotto, con un’unica puntata quotidiana.

“La forza di una donna” andrà in onda alle 16:10

“La forza di una donna” continuerà ad allietare i pomeriggi del pubblico a casa. Va sottolineato, però, che il palinsesto autunnale inserirà anche un programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi. “Dentro la notizia” è il nome del nuovo format, che andrà a sostituire “Pomeriggio 5”. Il contenitore debutterà lunedì 1 settembre alle ore 17:00, perdurando fino alle 18:40 circa. Dunque la messa in onda della dizi sarà anticipata alle 16:10. Non solo un anticipo, ma anche una riduzione della puntata, che durerà circa 50 minuti.

I telespettatori devono memorizzare il nuovo orario di messa in onda dell’amato serial turco.