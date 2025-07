La forza di una donna ridotta su Canale 5: esplode la polemica in rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è la dizi turca più vista di questa stagione estiva. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk tengono incollati oltre 2 milioni di telespettatori con punte del 24% di share. Nonostante il grande successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che ha fatto arrabbiare il pubblico italiano. In particolare, La forza di una donna andrà in onda in versione ridotta per permettere la messa in onda di Io sono Farah a partire da oggi 28 luglio su Canale 5. Per questo motivo, le vicende di Bahar andranno in onda a partire dalle ore 17:15 fino alle 18:40 quando prenderà la linea Sarabanda condotto da Enrico Papi. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione da parte dei fan, che si sono lamentati dell’accorciamento. Un utente ha scritto: “Non è possibile stare dietro a tutte queste variazione d’orario. Siamo stufi”.

La forza di una donna in onda dalle 17:15 a partire dal 28 luglio

La serie tv turca andrà in onda da oggi 28 luglio a partire dalle ore 17:15 sui teleschermi di Canale 5. La forza di una donna continuerà ad intrattenere il pubblico con emozionanti colpi di scena. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Enver deciderà di trasferirsi a casa di Bahar, non riuscendo più a sopportare la cattiveria di Sirin. Hatice a questo punto si recherà a casa della primogenita per stare vicina ai nipoti e provare a sanare il rapporto con suo marito. Nel frattempo, la salute di Bahar avrà un nuovo peggioramento mentre Alp farà il suo arrivo dall’America in compagnia di sua moglie Piril. Il pubblico scoprirà che l’uomo è in realtà Sarp, che ha cambiato identità dopo l’incidente in mare.