La forza di una donna raddoppia su Canale 5: la decisione di Medisset

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Con l’avvicinarsi del finale di stagione, Mediaset ha deciso di fare un regalo per i telespettatori. In particolare, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del weekend. In particolare, la storia di Bahar e Arif verrà trasmessa sia sabato che di domenica pomeriggio a partire dalla settimana che va dal 16 al 22 marzo. Una bella notizia per i fans che potranno assistere a puntate più lunghe della loro dizi turca preferita.

La forza di una donna in onda sabato e domenica su Canale 5

La serie tv raddoppierà la sua messa in onda nel weekend. La forza di una donna andrà in onda sia di sabato che di domenica pomeriggio, prima dell’appuntamento di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. Un cambio di programmazione che ridurrà di molto la messa in onda dello sceneggiato in Italia. Le ultime puntate saranno trasmesse a fine aprile salvo cambi di palinsesto dell’ultimo momento. Bahar insieme agli altri protagonisti della storia saluteranno poi il pubblico dopo aver registrato ascolti incredibili in Italia.