La forza di una donna quando finisce su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più pubblico sui teleschermi italiani. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk sono riuscite a sbaragliare la concorrenza anche de Il Paradiso delle signore, che va in onda nello stesso orario su Rai 1. Nonostante il grande successo di pubblico, la dizi turca ha una durata limitata. Stando a quanto rivelato in rete, La forza di una donna non avrà una terza stagione. Le ultime puntate della serie tv made in Turchia potrebbero andare in onda a maggio 2026 sui teleschermi di Canale 5. Un duro colpo per i fan che ormai si erano affezionati alle vicende di Bahar e dei suoi due figli.

La forza di una donna: cosa succede nelle ultime puntate

Ma cosa succederà nelle ultime puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere nel 2026 sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che ci saranno dei fatti tragici come la morte di Sarp. Quest’ultimo morirà per colpa di Sirin che gelosa manipolerà la sua flebo in ospedale. Enver troverà il coraggio di testimoniare contro sua figlia, che verrà prelevata dalla polizia e rinchiusa in una struttura psichiatrica dove sconterà tutti i suoi peccati. Bahar, invece, troverà la forza di reagire alla morte del primo marito e quella di Hatice. La donna troverà un nuovo amore: Arif, al quale si sarà affezionata nel corso di tutta la serie tv. I bambini accetteranno la presenza del barista che diventerà loro padre e marito della madre durante un romantico matrimonio.