La forza di una donna, come mostrano le anticipazioni al 18 luglio, rivela che Bahar rischierà di provocare un incendio. Ebbene sì, le forze del’ordine entreranno nell’abitazione di Bahar, proprio quando lei rischierà di provocare un incendio

La forza di una donna anticipazioni al 18 luglio: Bahar potrebbe causare un incendio

Siamo ormai giunti alla sesta settimana di programmazione della turca trasmessa da Canale 5. La forza di una donna (Kadın) sarà imprevedibile. Cosa succederà nelle puntate dal 14 al 18 luglio 2025? Iniziamo con lo scrivere che Nisan, con una poesia sulla madre vincerà il primo premio in un concorso scolastico.

Un computer e alcuni libri saranno il regalo. Per dare un aiuto economico, Bahar però la spingerà a rinunciare al computer. Nisan chiederà quindi aiuto ad Arif, per la vendita. I problemi di carattere economico non sono però l’unica preoccupazione di Bahar.

La forza di una donna, la polizia entrerà di soppiato nella sua dimora

Infatti la polizia entrerà di soppiato nella sua dimora. Gli agenti avranno la missione di cercare la droga. La donna, tuttavia, non è al corrente dell’inaspettata visita, gli agenti inoltre spaventeranno i suoi figli, che troveranno rifugio tra le braccia di Arif.

In seguito, Bahar scoprirà che che qualcuno aveva nascosto un pacchetto di droga proprio a casa sua. Doruk, ignaro, lo aveva in seguito portato a scuola. Anonimamente qualcuno allerterà le forze dell’ordine. Chi aveva nascosta la droga in quel luogo? Yusuf, padre di Arif, sarà il primo a essere sospettato. Presto però si scoprirà che l’autrice del gesto è invece Bersan, l’ex fidanzata dell’uomo.

La forza di una donna, la malattia di Bahar continua a peggiorare

Enver riuscirà a leggere alcune pagine del diario di Sirin. L’uomo rimarrà sconvolto da ciò che leggerà e affronterà la figlia. Lei chiederà ad Arif di aiutarla a trovare un nuovo appartamento. Trovata l’abitazione adatta si recherà a vederla.

La giovane tenterà di riavvicinarsi al padre, gli regalerà una sciarpa, ma lui continuerà a rifiutare ogni tentativo di dialogo. Arif starà accanto a Bahar, e cercherà di proteggerla e aiutarla. Frequentemente è costretta a soffrire di strani malesseri e svenimenti. Proprio uno di questi potrebbe procurare un disastro: Bahar perderà i sensi mentre sta cucinando e rischierà di far scoppiare un incendio in casa.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

La paura di quanto rischiato, spingerà Bahar a riflettere sulle parole di Sarp. Egli aveva mostrato il desiderio di ricucire i rapporti con la madre. I figli sarebbero stati maggiormente tutelati. Bahar deciderà di trasferirsi da Hatice ed Enver con i suoi figli.

La donna accoglierà molto male la notizia del trasferimento di Bahar, Sirin la convincerà che la decisione è la migliore per tutti. Arif proporrà a Bahar di aiutarla con il trasloco. Dapprima lei accetterà, ma a casa di Hatice l’atmosfera non sarà calorosa. Enver è l’unico felice per il loro arrivo, e cercherà in ogni modo di rasserenare gli spiriti.

Ceyda affronterà Yusuf e gli rivelerà un importante segreto sul suo passato, di che si tratterà?