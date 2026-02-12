La forza di una donna, nuova variazione d’orario: arriva una bella notizia per il pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk ottengono in media quasi 3 milioni di telespettatori. Un nuovo grande successo targato Mediaset. Proprio per questo i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, La forza di una donna subirà una nuova variazione d’orario in occasione di sabato 14 febbraio. L’appuntamento della serie tv in programma per San Valentino andrà in onda a partire dalle ore 15:15 e non dalle 15:30 com’era successo nelle passate settimane. In questo modo, il pubblico potrà assistere ad una puntata maxi con le vicende ambientate a Tarlabasi.

La puntata de La forza di una donna di sabato 14 febbraio parte prima

La puntata de La forza di una donna in programma sabato 14 febbraio partirà qualche minuto prima per la gioia dei fans. Una bella notizia per il pubblico, che si era molto lamentato sui social a causa della durata dirotta degli episodi trasmessi in televisione. Novità che aumenteranno nel corso delle settimane poiché la serie tv debutterà presto anche di domenica pomeriggio. Dal mese di marzo, le vicende con protagonista la storia di Bahar Cesmeli verranno trasmesse anche durante il giorno festivo, prendendo il posto del pomeridiano di Amici 25 che traslocherà in prima serata.