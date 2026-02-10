Spettacolo Italia

Il Paradiso delle signore dura di più: la bella novità per i fans

Elisabetta Bertolini10 Febbraio 2026
Marcello de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Il Paradiso delle signore è tra le serie tv che ogni giorno appassionano due milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Le vicende ambientate in un grande magazzino milanese sono state oggetto di alcuni cambi di programmazione in questa stagione televisione. Nelle ultime ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato una variazione di palinsesto che siamo sicuri farà felice il pubblico. In particolare, Il Paradiso delle signore durerà di più sui teleschermi di Rai 1. La decima stagione della soap opera italiana non terminerà più a maggio ma con tutta probabilità ad inizio giugno. Il pubblico potrà assistere a nuove puntate di questa edizione ricca di colpi di scena.

Il Paradiso delle signore continuerà la sua messa in onda fino ad inizio giugno

Il Paradiso delle signore allungherà la propria messa in onda fino ad inizio giugno sui teleschermi di Rai 1. Una bella novità che è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei fans. In rete si leggono molti commenti positivi in merito alla scelta dei piani alti di Viale Mazzini. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda a febbraio su Rai 1 rivelano che Odile apparirà sempre più coinvolta da Ettore all’oscuro che la stia ingannando insieme alla sorella Greta. Rosa e Marcello, invece, entreranno in crisi mentre Matteo rivelerà ad Umberto di sospettare che Ettore nasconda qualcosa di inquietante. Agata sarà chiamata a Firenze una settimana prima del previsto. Ciro e Concetta si sforzeranno di non rovinare l’entusiasmo della figlia.

Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)

