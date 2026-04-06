La forza di una donna chiude in estate: doccia gelata per i fans di Canale 5

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La forza di una donna è tra le serie tv che ogni giorno conquistano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tra non molto, il pubblico italiano dovrà salutare le vicende con protagonisti Bahar, Arif e Ceyda. In questo momento in Italia sta andando in onda la terza e ultima stagione della dizi turca. Secondo quanto riportato da Blasting News si apprende che le ultime puntate de La forza di una donna saranno trasmesse tra maggio – giugno sui teleschermi di Canale 5. I telespettatori avranno così modo di salutare Bahar che per un anno ha collezionato ascolti record in Italia grazie alla sua storia strappalacrime.

La forza di una donna chiude tra maggio-giugno su Canale 5

Il finale de La forza di una donna andrà in onda in estate salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Le ultime puntate potrebbero andare in onda tra maggio-giugno sui teleschermi italiani. Le anticipazioni della dizi turca annunciano che ci saranno diversi colpi di scena nel finale di stagione. In particolare, Enver riuscirà a far arrestare sua figlia Sirin dopo aver scoperto che ha posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la flebo in ospedale. Bahar, invece, diventerà ricca grazie alla pubblicazione del libro scritto sulla sua vita da Fazilet.