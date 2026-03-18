Forbidden Fruit debutta di domenica pomeriggio: il nuovo orario

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Forbidden Fruit continua a macinare ascolti sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Ender e Yildiz. Proprio la dizi turca è finita al centro di un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici tutti i fans. In particolare, le vicende andranno in onda anche di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Forbidden Fruit sarà trasmessa dalle ore 14:40 fino alle 15:10 quando prenderà la linea La forza di una donna fino alle 16:00, quando inizierà Silvia Toffanin con un nuovo appuntamento di Verissimo. Mediaset ha deciso di puntare sulla serie tv dopo i discreti ascolti ottenuti anche nella prima serata di giovedì.

Forbidden Fruit in onda alla domenica pomeriggio dal 22 marzo

La serie tv sbarcherà alla domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Forbidden Fruit si appresta a sorprendere il pubblico italiano con nuovi colpi di scena che terranno alta l’attenzione. Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Leyla deciderà d’interrompere la storia d’amore con Kaya in seguito al suo sposalizio con Ender. L’avvocato e l’ex moglie di Halit saranno costretti a diventare marito e moglie su ordine del figlio Yigit. Nel frattempo, il signor Argun cercherà di riappacificarsi ad Yildiz ma lei non vorrà sentir ragioni.