La forza di una donna cancellata su Canale 5: arriva una nuova variazione di palinsesto

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Bahar collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5, riuscendo benissimo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Nonostante il grande successo, la dizi turca ha subito diversi cambi di programmazione in questo ultimo periodo. In particolare, domani 10 febbraio non andrà in onda l’appuntamento serale de La forza di una donna com’era stato annunciato dalla guida tv. Anche Io sono Farah salterà la sua puntata serale per lasciare posto a Colpa dei sensi, la nuova fiction con l’attore italiano Raoul Bova.

Le puntate serali di Io sono Farah e La forza di una donna in onda il 10 febbraio sono state cancellate

Io sono Farah e La forza di una donna non andranno in onda in prima serata domani 10 febbraio per lasciare posto a Colpa dei sensi, la fiction con Raoul Bova e Anna Safroncik che non sta riscuotendo un grande successo di ascolti e di critica. Restano confermati gli appuntamenti pomeridiani con entrambe le dizi turche. Le anticipazioni delle vicende ambientate a Tarlabasi raccontano che Sirin apparirà disperata in seguito alla morte di Hatice, che avverrà per colpa di un grave incidente stradale. Anche Enver e Bahar appariranno distrutti per la grave perdita subita. La protagonista deciderà di dare una seconda chance a Sarp dopo aver visto entrambi la morte in faccia.