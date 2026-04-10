La forza di una donna cambia orario su Canale 5: ecco quando e perché

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La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Debuttata un anno fa in Italia, la storia travagliata di Bahar Cesmeli ha conquistato sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Un grandissimo successo che ha portato Mediaset a stravolgere il palinsesto per permettere la messa in onda della serie tv. Dopo aver anticipato l’orario di chiusura di Uomini e donne, ecco che anche Verissimo subirà una variazione d’orario sempre a causa de La forza di una donna. In particolare, le puntate domenicali della serie tv andranno in onda dalle 15:15 fino alle 16:30 quando prenderà la linea il programma di Silvia Toffanin. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk dureranno mezz’ora di più a causa dell’incredibile successo registrato su Canale 5.

Verissimo accorcia alla domenica per La forza di una donna

Le puntate domenicali di Verissimo posticiperanno l’orario d’inizio di mezz’ora per permettere la messa in onda di appuntamenti extra large de La forza di una donna. Di conseguenza, la storia di Bahar sarà trasmessa dalle 15:15 fino alle 16:30 quando prenderà la linea lo show di Silvia Toffanin fino alle 18:45, orario d’inizio di Caduta Libera, il game show condotto da Max Giusti. Un cambio di programmazione che accorcerà la durata complessiva della serie tv, il cui finale di stagione è previsto per maggio/giugno sui teleschermi di Canale 5.