La forza di una donna anticipazioni puntate dal 21 al 25 luglio: Hatice costringe Bahar a dormire fuori di casa

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 21 a venerdì 25 luglio in prima visione su Canale 5. Bahar cercherà ospitalità a casa di Hatice a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La protagonista riceverà freddezza da parte della madre e della sorellastra Sirin a differenza di Enver che proverà a far sentirla sentire accolta insieme a Nisan e Doruk. Dalle anticipazioni de La forza di una donna si apprende che Bahar aprirà i messaggi di Sarp, scoprendo qualcosa di davvero sconvolgente. La donna insieme alla complicità della sua amica deciderà di scoprire l’identità della presunta amante del defunto marito.

La forza di una donna anticipazioni: Hatice lascia Bahar a dormire fuori casa

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in onda dal 21 al 25 luglio su Canale 5 rivelano che Sirin convincerà Hatice che Bahar finga i suoi svenimenti. In realtà, le condizioni della sua sorellastra peggioreranno sempre di più tanto da accusare altri malesseri. Un giorno, Bahar tornerà tardi dall’ospedale dopo essersi sottoposta ad un ciclo di terapie. Hatice manipolata da Sirin lascerà sua figlia fuori di casa, costringendola a dormire sui gradini. Il giorno seguente, Bahar scoprirà che Enver aveva portato il telefono di Sarp al negozio mentre Ceda chiederà a quest’ultimo di cucirle degli abiti succinti per i suoi spettacoli.