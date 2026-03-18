Spettacolo Italia

La forza di una cambia orario: il nuovo cambio di programmazione

Giulia Bertaccini18 Marzo 2026
Spoiler La forza di una donna 21 febbraio 2026
Hatice ed Enver de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
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La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti impressionanti sui teleschermi di Canale 5 dove ha debuttato dallo scorso anno. Proprio la serie tv subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda delle puntate di domenica pomeriggio. In particolare, le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi subiranno un cambio d’orario dal prossimo 22 marzo. Di conseguenza, il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5 vedrà Beautiful dalle ore 14:00 a seguire Forbidden Fruit dalle 14:40 fino alle 15:10, quando prenderà la linea La forza di una donna fino alle 16:00, orario d’inizio di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin.

La forza di una donna: l’orario delle puntate di domenica

Le puntate della serie tv trasmesse di domenica pomeriggio andranno in onda dalle ore 15:10 fino alle 16:00. La forza di una donna continuerà ad intrattenere il pubblico italiano con nuove storie. Le anticipazioni delle nuove puntate trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Sirin Sarikadi. In particolare, la donna farà una confessione sconvolgente che sarà udita da Arif. Quest’ultimo ascolterà la sorellastra di Bahar ammettere di fronte ad un ladro di aver posto fine alla vita di Sarp. Le parole della donna sconvolgeranno il barista, il quale inizierà ad indagare per venire a capo alla vicenda.

Giulia Bertaccini18 Marzo 2026
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