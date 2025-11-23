FoggiaSpettacolo Italia

La foggiana Giovanna Russo fa sognare a The Voice Senior, entra nel team di Arisa

Redazione23 Novembre 2025
Giovanna Russo, 60 anni, di Foggia, si esibisce nella seconda Blind di “The Voice Senior” con “Insieme” di Mina. Fa emozionare il pubblico del programma condotto da Antonella Clerici.

Già nota al pubblico foggiano, Giovanna fa impazzire Arisa, la prima a “girarsi” durante la sua esibizione, subito dopo si “gira” anche Loredana Bertè che però viene “bloccata” proprio da Arisa che evidentemente vuole l’artista foggiana nel suo team. Al termine della performance anche Nek cede alla bravura di Giovanna Russo che interpreta Mina in maniera eccellente.

Al termine Giovanna sceglie Arisa ed entra nel team della cantante della Basilicata. Seguiremo Giovanna nelle prossime puntate e siamo certi ci renderà orgogliosi.

Clicca e Rivedi la performance su Raiplay

