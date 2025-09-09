La casa in legno di Kate Winslet è in vendita: il prezzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La suggestiva dimora in legno che un tempo fu di Kate Winslet è oggi sul mercato. Il prezzo proposto è di 600 mila sterline. Si tratta di una casa su palafitte dal design unico, incastonata tra i boschi della Cornovaglia e caratterizzata da un’atmosfera quasi fiabesca. Il suo stile richiama le tradizionali abitazioni giapponesi, con linee essenziali e armonia tra architettura e paesaggio. Circondata da un rigoglioso giardino, la residenza abbina ambienti interni luminosi e curati con l’uso di materiali naturali di alta qualità, dando vita a una fusione equilibrata tra eleganza orientale e gusto occidentale.

Kate Winslet e la casa che unisce Cornovaglia e Giappone

Come riportato da DiLei, la residenza scelta a suo tempo da Kate Winslet rappresenta un raro esempio di Japanese Pole House, progettata dall’architetto Barrie Briscoe. La costruzione, sospesa su solide palafitte in Douglas fir, ricorda una moderna casa sull’albero, capace di fondere ingegno architettonico e armonia con la natura. Per gli interni sono stati impiegati legni pregiati come betulla, pino, cedro e sequoia rossa americana, materiali che regalano calore e raffinatezza. L’accesso principale si trova al piano superiore e avviene tramite un elegante pontile in legno che conduce direttamente al giardino; sul lato opposto, invece, una scala porta a un grande terrazzo che avvolge l’intera abitazione. L’impatto visivo è notevole: soffitti alti e spioventi, travi a vista e giochi di luce naturale creano un ambiente che unisce suggestione scenografica, intimità e uno spirito zen. Attorno alla casa si estende un giardino paesaggistico studiato nei minimi dettagli, concepito come prosecuzione naturale del progetto architettonico. Tra meli, essenze floreali e vegetazione tipica della zona, l’abitazione si immerge in una cornice verde che ne esalta la riservatezza e la bellezza. La proprietà domina il pittoresco villaggio di Angarrack, caratterizzato da casette in pietra e da un antico pub che richiama la tradizione locale. Dal grande terrazzo perimetrale lo sguardo si apre sui dolci rilievi della Cornovaglia settentrionale e sui promontori che scivolano verso il mare. A pochi minuti di distanza si trovano le spiagge dorate di Godrevy e Gwithian, paradiso dei surfisti e luoghi perfetti per passeggiate al tramonto.Questa residenza non è soltanto un gioiello architettonico, ma porta con sé anche un tocco di glamour hollywoodiano. Kate Winslet la acquistò nel 1998, conquistata dall’originalità del progetto e dal fascino senza tempo della struttura. Per alcuni anni l’attrice la scelse come rifugio personale, un luogo in cui ritagliarsi momenti di pace lontano dai riflettori e dalla frenesia delle metropoli, prima di venderla nel 2001. Se è vero che il nome di Winslet ha contribuito ad alimentarne la notorietà, la casa ha saputo preservare la sua essenza autentica e discreta. Gran parte degli elementi originari è rimasta invariata, permettendo alla dimora di conservare il suo equilibrio unico: un’oasi di quiete che combina sobrietà ed eleganza con tutti i comfort della modernità.