La Camminata in Rosa arriva a Monte Sant’Angelo

PREVENZIONE TUMORI AL SENO, DOMENICA 19 OTTOBRE “CAMMINATA IN ROSA” E MAMMOMOBILE ASL

Una giornata all’insegna della prevenzione, della solidarietà e della condivisione. Domenica 19 ottobre 2025 Monte Sant’Angelo ospiterà la terza edizione della “Camminata in Rosa – Together”, un evento che unisce movimento, salute e consapevolezza nella lotta contro il tumore al seno. Partenza alle ore 10.15 da Piazza Giovanni Paolo II. Al mattino, dalle ore 9 alle 14, presso il PTA, arrivano anche le unità mobili dell’ASL Foggia per gli screening oncologici gratuiti: Mammomobile (per le donne 50-69 anni) e il Pap-mobile (per le donne 25-64 anni).

CAMMINATA IN ROSA – L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monte Sant’Angelo con il sostegno della Regione Puglia, è promossa in collaborazione con UISP Sportpertutti – Comitato di Foggia Manfredonia, ANDOS Comitato di Foggia ODV, Fondazione ANT, Komen Italia in collaborazione con AVIS, Accademia Calcio Monte, Teniamoci Per Mano Onlus e UGR 27.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività del progetto “Monte Sant’Angelo, Città per le Donne”, volto a promuovere salute, inclusione e pari opportunità.

Il claim scelto per questa edizione – “Prevenire, curare, guarire. Ricordati di te…” – è un invito alla cura di sé, alla prevenzione e alla forza della comunità che cammina insieme.

Le iscrizioni gratuite potranno essere effettuate presso le associazioni AVIS, Accademia Calcio Monte e Teniamoci Per Mano Onlus a partire da martedì 14 ottobre e fino a sabato 18 ottobre, dove sarà anche possibile ritirare le T-shirt ufficiali.

MAMMOMOBILE – Durante la mattinata, dalle ore 9 alle 14, in via Santa Croce (presso il PTA – Presidio Territoriale di Assistenza dell’ASL FG), saranno presenti anche le unità mobili della ASL Foggia per gli screening oncologici gratuiti: Mammomobile, per lo screening mammario (donne 50-69 anni); Pap-mobile, per lo screening del cervicocarcinoma (donne 25-64 anni).

Per prenotare gli screening: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… oppure scrivere a segreteriascreening@aslfg.it o contattare il numero 800957773.

“La prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi e verso la vita. Questa giornata rappresenta la bellezza della nostra comunità che si unisce per ricordare che la salute è un diritto e una responsabilità condivisa” – dichiara l’assessora al #welfareMSA del Comune di Monte Sant’Angelo, Lea Basta.

“Lo sport, in tutte le sue forme, è benessere fisico, ma anche coesione, partecipazione e sensibilizzazione. La Camminata in Rosa è un esempio perfetto di come il movimento possa diventare strumento di solidarietà e salute per tutti” – aggiunge l’assessore allo #SportMSA, Giovanni Vergura.