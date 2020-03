LA CALENDULA

“Conforto del cuore e della spirito”

Di Aldo Caroleo, Archeoclub Siponto

I Latini associavano il termine “officinalis” a quelle “herbe” dotate di proprietà curative .

Il nome “Calendula” deriva dal latino “calendae” (da cui proviene anche il termine “Calendario”), per i latini il primo giorno di ogni mese dell’anno. La Calendula fiorisce all’inizio di ogni mese.

Fra le piante nostrane la calendula occupa un posto di primo piano. La pianta cresce spontanea o coltivata e i suoi capolini brillano gialli o gialli arancione , gli steli e le foglie sono succosi e vischiosi al tatto.

Nota sin dal’antichità fin dalla notte dei tempi: Greci, Egizi, Indiani , Romani ne conoscevano il potere terapeutico

Fiore collegato alla Grande Madre come ci conferma una leggenda greca che ha come protagonista Afrodite . La Dea, addolorata per lamorte del giovane amante Adone,pianse lacrime che cadendo a terra, si tramutarono in fiori di Calendula, sicchè, nel vocabolario ottocentesco dei sentimenti si sono attribuiti, al bellissimo e gioioso fiore, simboli tristi come le Pene d’amore ,la Gelosia, il Disinganno..

Dovrebbero invece evocare la Guarigione e la Serenità per le varie proprietà medicinali della pianta.

Le popolazioni antiche appendevano della ghirlande dei fiori di Calendula sulle porte delle case o negli armadi per allontanare le malattie infettive. Santa Ildegarda di di Bigen conosceva e prescriveva molto questa pianta; lo stesso Mattioli, e Castore Durante.. il quale la definiva anche “fiorrancio” evocando il colore del fiore come la buccia dell’arancia.

Per questo suo colore, i petali essiccati e polverzzati sono utilizzati come sostituti dello zafferano e per dare il colore giallo a taluni formaggi ,o usati in liquoreria.

I preparati a base di Calendula, olio e pomata,sono dei germicidi altamente antisettici per tagli, abrasioni della pelle, ulcere cutanee, dermatiti da pannolino per i bambini,per icapezzoli screpolati durante l’allattamento, utilissimo nel trattamento delle mani screpolate o danneggiate per esposizione all’acqua per lavoro domestico o industriale e medico, per l’esposizione della pelle alle alte temperature o ai raggi solari, Usati soprattutto per gli arrossamenti da pannolino per le pelli delicate dei bambini piccoli.

Viene generalmente utilizzato l’olio di Calendula, mettendo i capolini essiccati non al sole ma all’ombra e posti in infusione in olio di Soia. Generalmente vanno messi in infusione 100-grammi di petali essiccati in un litro di olio di soia. Si espone al sole per cira un mese, poi si filtra per tela sottile torchiando o strizzando i fiori rimasti sul filtro per estrarre l’olio residuo. Si mette in una bottiglia preferibilmente scura e si utilizza direttamente sulla cute.

Personalmente preparo un olio di Calendula, Camomilla e Malva (che ho esposto alla Mostra delle Piante Medicinali della Daunia a cura dell’Archeoclub di Siponto) , mettendo in infusione in un litro di olio di soia: 50 gr di fiori di:

Calendula essiccati, 50 grammi di fiori di Camomilla essiccati, e 50 grammi di fiori di Malva essiccati,esponendo l tutto per almeno un mese al sole o in un ambiente caldo.

Dopo tale periodo si filtra e si strizzano i fiori residui per raccoglierne l’olio.

Questo olio è utilissimo contro le rughe,le macchie, per le mani secche , contro le punture d’insetti, e soprattutto è staordinario come trattamento della pelle e del viso alla sera.

