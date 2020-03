La BCC di San Giovanni Rotondo dona nuovi DPI al 118 e ai medici della provincia di Foggia

Continua l’azione di solidarietà del Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo per fronteggiare l’emergenza Covid-19: stamattina, infatti, è stata consegnata la seconda fornitura di DPI alla farmacia dell’ASL di Foggia, consistente in centinaia di tute, occhiali e schermi protettivi, che serviranno, come annunciato nei giorni scorsi, agli operatoti del 118, ai medici e ai pediatri di base del territorio.

Giovedì scorso sono state consegnate duemila tute protettive e duecento occhiali protettivi agli operatori dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

L’azione di sostegno della BCC di San Giovanni Rotondo proseguirà anche nei prossimi giorni, di concerto con gli organi preposti.