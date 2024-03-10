La barista più longeva d'Italia ha 99 anni:"Lo faccio con passione, voglio sempre imparare"

La barista più longeva d'Italia ha 99 anni: "Lo faccio con passione, voglio sempre imparare".La barista più longeva d'Italia si chiama Anna Possi e ha festeggiato 99 anni lo scorso novembre. Da oltre...

La barista più longeva d'Italia ha 99 anni: "Lo faccio con passione, voglio sempre imparare".

La barista più longeva d'Italia si chiama Anna Possi e ha festeggiato 99 anni lo scorso novembre. Da oltre mezzo secolo lavora dietro al bancone del bar centrale di Nebbiuno, vicino il lago Maggiore. Nonostante la perdita del marito nel 1974, la signora Anna continua portare avanti la sua attività, con dedizione e amore. Anna Possi ha vissuto la guerra, non si perde in fronzoli, è una donna semplice, pragmatica e verace: la sua giornata comincia alle 6 di mattina e mezz'ora dopo è già nel suo bar ad organizzare tutto per l'apertura. Accende la stufa per rendere l'ambiente del suo locale caldo e confortevole per il cliente. Chiude alle 19:00 d'inverno e alle 21:00 d'estate. "Io lo faccio con passione, per stare in mezzo alla gente." - racconta la signora Anna e continua: "Mi interesso di tante cose e voglio sempre imparare. Ho sempre in mente novità. Non mi fermo mai". Oltre che per il suo lavoro, ha la passione per la Borsa. Con una delle cugine andava a vedere i titoli e ancor oggi, a metà mattina, dal computer che si è fatta installare nel bar, controlla ogni giorno l'andamento della finanza internazionale. Il segreto della sua longevità e della sua verve è mangiare il giusto, lavorare, leggere e muoversi senza mai lasciarsi andare.