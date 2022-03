La bandiera dell’Ucraina sulla facciata di Palazzo di Città a Manfredonia

Forza Ucraina

Ieri in occasione del sit in della pace con l’Arcivescovo Padre Franco Moscone, come Amministrazione comunale, abbiamo ricevuto in dono dalla comunità ucraina il simbolo del loro popolo. Non un semplice pezzo di stoffa, ma la testimonianza della storia e della lotta di un’intera nazione.

Una bandiera cucita nottetempo a mano qui a Manfredonia, che con orgoglio e spirito di fratellanza esponiamo sulla facciata di Palazzo di città, la casa di tutti i cittadini

Un segno di solidarietà e condivisione nel nome della PACE, in un momento particolarmente drammatico per l’umanità, in particolar modo per le famiglie ucraine che siamo pronti ad aiutare in ogni modo

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia