Javier Martinez torna social con una domanda per i fans: ecco quale

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello 2024. Dopo diversi giorni lontano dai social, ecco che il pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato a far sentire la sua voce. In particolare, il 31enne ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui lo si vede a bordo di un bus diretto verso Savigliano dove disputerà una nuova partita valida per i playout del campionato A3 di pallavolo. In una storia, il compagno di Helena Prestes fa una domanda ai fans: “Quanti di voi l’hanno vista?”, facendo riferimento alla serie tv che sta vedendo sul tablet. La domanda ha scatenato sia la reazione dei fans ma anche della cognata Mariana, che ha scritto: “E’ molto bella.”

Javier Martinez torna nuovamente in campo

Il pallavolista argentino è atteso nuovamente in campo dopo le due settimane di stop a causa delle vacanze pasquali. Javier Martinez insieme alla Terni volley academy sono chiamati a fare un’impresa contro Savigliano, la squadra che si sta giocando con loro la permanenza nel campionato di A3 di pallavolo. Il pallavolista argentino è reduce da un momento positivo con il team ternano. Dopo la vittoria di due settimane fa, il 31enne è pronto a mettere in campo le sue qualità per scongiurare il pericolo retrocessione.