Helena Prestes insieme a Elisabetta Gregoraci: svelato il motivo

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Helena Prestes continua ad avere un incredibile successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024. La modella influencer ha fatto tappa di recente a Monte Carlo per impegni di lavoro. La donna ha preso parte ad un evento di una marca d’abbigliamento, che sponsorizza il Master1000 di tennis dove sono in scena i maggiori interpreti della disciplina. Per l’occasione, l’influencer ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui la si vede a bordo campo ad assistere alla partita vinta da Jannik Sinner, attualmente il numero 2° della classica Atp. In questo frangente, Helena Prestes ha avuto modo d’incontrare anche Elisabetta Gregoraci, da tempo residente nella cittadina monegasca e presente negli spalti per assistere alla partita del tennista italiano.

Helena Prestes ha incontrato Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo

La modella brasiliana ha incontrato Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo in occasione di un evento di un brand d’abbigliamento. Proprio la compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia con l’ex conduttrice di Battiti Live nel suo profilo Instagram. Helena Prestes ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “Ho amato conoscerti meglio.” Per la donna è un momento davvero importante dal punto di vista lavorativo. Tra poche settimane l’influencer raggiungerà New York dove vi starà per più di un mese per alcune collaborazioni con la sua agenzia americana. Prossimamente, invece, la donna tornerà in televisione come protagonista di The fifty, il nuovo reality show di Prime Video.