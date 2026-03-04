Javier Martinez strega il pubblico: la reazione divertente di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2024. In queste ore, il pallavolista argentino ha stregato il pubblico in una nuova veste. L’uomo si è tolto i panni da giocatore di volley per indossare quello di aspirante modello. In particolare, il 31enne ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram, dove ha oltre 300 mila utenti. Nelle due foto si vede il compagno di Helena Prestes posare con vestiti eleganti davanti alla fotocamera di un noto fotografo. L’uomo ha allegato il tutto, chiedendo ai suoi followers quale immagine avrebbero preferito come nuova foto profilo. Neanche a dirlo, il post in breve tempo ha raggiunto oltre 10 mila mi piace e diversi commenti da parte di fans e di Helena Prestes.

Helena Prestes e la reazione divertente alle foto di Javier Martinez

La modella brasiliana ha avuto una reazione divertente di fronte alle nuove foto di Javier Martinez. Helena Prestes ha scritto il seguente commento sotto il post: “Non so se riusciamo a rispondere è caduto il telefono”, dimostrando di apprezzare particolare la nuova mise del fidanzato. Oltre alla donna, presente anche il commento di Mattia Fumagalli, molto amico degli Helevier. L’ex gieffino ha scritto: “Hai sentito il mio urlo?”, dimostrando tutto il suo stupore di fronte alle nuove immagini del pallavolista argentino. Il 31enne sembra pronto a mettersi in gioco come modello dopo l’esperienza fatta alla Terni volley academy.