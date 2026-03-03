Helena Prestes e la dolce dedica per Javier Martinez: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes non sta vivendo un periodo facile. La modella brasiliana ha annunciato di aver perso il padre a causa di un grave problema di salute. Una momento difficile in cui la donna ha potuto fare affidamento su Javier Martinez, il compagno conosciuto nel corso del Grande Fratello. Proprio a lui l’ex gieffina ha voluto dedicare un post nel suo profilo Instagram. La 35enne di San Paolo ha postato una serie di scatti in cui compare lei ed il compagno durante una giornata alle Cascate delle Marmore, forse per staccare la mente dai pensieri. Helena Prestes ha allegato il tutto con la seguente didascalia: “Grazie”. La donna ha voluto ringraziare i fans ed il compagno per il sostegno ricevuto in questo momento delicato.

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a vele spiegate

Il post di Helena Prestes ha suscitato sia la reazione dei fans che dello stesso Javier Martinez, che ha lasciato un cuore rosso tra i commenti. La storia d’amore tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino procede a vele spiegate nonostante alcuni momenti difficili. Negli ultimi giorni, la donna era stata vista sostenere il compagno all’ultima partita in casa del Terni volley academy avvenuta la scorsa domenica 1 marzo. In quel frangente, l’ex gieffina insieme e il suocero erano stati visti tifare il pallavolista dalle tribune del palazzetto.